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Terör örgütü YPG/PKK muhaliflere ısı güdümlü füzeyle saldırdı

YPG/PKK’lı teröristlerin Afrin’in güneyindeki Kimar köyünde muhaliflere yönelik saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

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Terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin’in güneyinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Kimar köyüne düzenlediği ısı güdümlü füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Halep ilinin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesini işgal eden teröristler, Afrin’in güneyindeki Kimar köyündeki ÖSO mevzisine ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Saldırı sonucu, ÖSO’ya mensup bir kişi yaşamını yitirdi.

Afrin, 18 Mart 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmiş ve teröristler, Tel Rıfat ve çevresine yuvalanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, daha öncede Tel Rıfat ve çevresinden, ABD yapımı TOW füzeleriyle muhaliflere saldırmış ve 2 ÖSO mensubunu öldürmüştü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK, terör örgütü YPG/PKK yuvalarını sık sık obüslerle hedef alıyor.

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

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