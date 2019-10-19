YPG/PKK mutabakata rağmen saldırdı

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Terör örgütü YPG/PKK mutabakata rağmen SMO askerlerine saldırdı

YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin varılan mutabakata rağmen Rasulayn'da dün SMO askerlerine saldırdı.

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Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

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