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Terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA1 Ağustos 2023 Salı 15:13 - Güncelleme:
Terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 11 Kasım 2022'de adli kontrol tedbiri altına alınan Suriye uyruklu Ş.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ş.E. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede belirtildi.

Ş.E'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı ve terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma faaliyeti yürüttüğü anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

  • adalet sistemi
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