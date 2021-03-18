İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3241
  • EURO
    8,7395
  • ALTIN
    408.31
  • BIST100
    1550.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK Suriye'den Türkiye'ye roket attı
Güncel

Terör örgütü PKK Suriye'den Türkiye'ye roket attı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü.

AA18 Mart 2021 Perşembe 22:00 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 22:00
ABONE OL

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.