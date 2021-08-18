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Terör örgütü YPG/PKK üyesi ikna çalışmasıyla teslim oldu

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:46
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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şubesince, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütlerde çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimiz tarafından yapılan aile görüşmeleri neticesinde terör örgütü safındayken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren 1986 doğumlu A.E. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı."

- AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Basınla paylaşılan görüntüye göre, A.E. annesi ve erkek kardeşiyle emniyette buluşuyor. A.E'nin erkek kardeşi, buluşmada yaptığı açıklamada, polislere teşekkür ederek "Emniyet Müdürlüğümüz bizi kavuşturdu, hepinize teşekkür ederiz. İlk günden sonuna kadar hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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