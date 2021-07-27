Terör örgütü YPG/PKK'dan kaçan 2 çocuk Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu

AA 27 Temmuz 2021 Salı 14:15 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 14:15

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü yandaşları tarafından çeşitli kültürel etkinliklere götürülme bahanesiyle kandırılan ve Suriye'nin Haseke bölgesinde yaklaşık 2 ay silahlı ve ideolojik eğitim alan 15 yaşındaki erkek ve 16 yaşındaki kız çocuğu, terör örgütünün elinden kaçmayı başardı.

Daha sonra Türkiye'ye gelen Suriyeli iki çocuk, MİT Bölge Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen iki çocuk, ifadelerinin ardından yaşlarının küçük olması nedeniyle devlet korumasına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları alıkoyarak zorla silah altına alıyor.

