Terör örgütü YPG/PKK'nın algı operasyonu çabuk çöktü

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini açıklayarak Esed rejimine bağlı güçleri bu bölgeye çağırması üzerine rejimin Münbiç’e girdiğini iddia eden Reuters, AP tarafından yalanlandı.

AP, terör örgütünün sözde üst düzey bir yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suriye rejiminin Münbiç sınırına kadar geldiğini, fakat kentin yönetimini devralmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 14 Aralık’ta gerçekleştirdiği telefon konuşması sonrasında Suriye’den tam çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kararıyla paniğe kapılan terör örgütü PKK/PYD-YPG, Rusya ve Esed rejimiyle irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Terör örgütünün sözde üst düzey yetkilisi, AP’ye yaptığı açıklamada, ABD’nin tam çekilmesinin gerçekleşmesinin ardından Türkiye’nin Münbiç’e yönelik olası bir operasyonu durumunda kontrolleri altındaki bölgeleri rejim güçlerine bırakacaklarını belirtti.

Reuters, Esed-PKK/YPG ortak propagandasına alet oldu

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini ve bu bölgeye Esed rejimine bağlı güçlerin girdiğini iddia eden, baştan Reuters olmak üzere birçok haber ajansı, oynanan Münbiç oyununa ve yapılmak istenen propagandaya alet oldu.

Örgüt ile Esed arasındaki iş birliği bir kez daha ispatlandı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Esed rejimi ile eş zamanlı açıklama yapması ise taraflar arasındaki iş birliğini bir kez daha ortaya koydu.

Katil Esed rejimine yakın hesaplar sosyal medya üzerinden Esed rejimi bölgesinden çekilen videoları ve fotoğrafları, Münbiç'te çekilmiş gibi göstererek şehrin alındığı algısını ortaya koymaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Psikolojik eylem içerisindeler

Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç’le ilgili iddialara ilişkin olarak, “Suriye'nin Münbiç'e yönelik şu anda psikolojik bir çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin, bölge halkı adına konuşma hakkı yok

Münbiç’e Esed rejimine bağlı güçlerin girdiğiyle ilgili iddialara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.