Terör örgütleri birbirine girdi: 50 terörist öldü

Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ, YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka’nın Nur Caddesi’nde bulunan PYD/PKK’ya ait al-Noorst kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50’ye yükseldiği bildirildi.
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