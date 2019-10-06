Terör örgütü YPG/PKK’yı Mehmetçik korkusu sardı
ABD’nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ÖSO’nun Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı, zorla silah altına aldığı Arap kökenli grupları sınır hattına yerleştirdi.
Suriye’de ABD’nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli Suriyeliyi gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirdi. YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.
LOJİSTİK DESTEK
Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD’nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye’den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD’ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.ABD, Suriye’de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında YPG/PKK’ya destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 tır gönderdi. ABD, 21 Eylül’de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 tır yolladı.
18 ÜSSÜ BULUNUYOR
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015’ten bu yana YPG/PKK’ya askeri destek veren ABD’nin Suriye’de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl Suriye’deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.
OPERASYON SİNYALI
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’da yaptığı açıklamada, Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna olası harekata ilişkin, “Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır” dedi.
ÖSO OLASI BİR OPERASYONA HAZIR
TSK Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının, terör örgütünden arındırılan askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi. Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarından, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı. Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusunu terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız. Orayı da temizleyerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak.”
ABD’DEN TEL ABYAD'DA DEVRİYE
ABD, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi. Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi. Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.
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