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Terör örgütünde büyük kavga! FETÖ firarileri birbirlerinin kirli ağını ifşaya başladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ‘öldü' haberleri ile patlak veren hain örgütün ‘güç ve para' kavgası her kademeye yayıldı. Üst kademe liderlik savaşı yaşarken yurtdışında firari olan örgüt üyeleri de para kavgasına tutuşup bir birlerini ifşa ediyor. Buna son örnek firari FETÖ'cü ve eski Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder Aytaç oldu.

Akşam Gazetesi 8 Ağustos 2024 Perşembe 07:57 - Güncelleme:
Terör örgütünde büyük kavga! FETÖ firarileri birbirlerinin kirli ağını ifşaya başladı
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Para ve güç kavgasına tutuşan FETÖ firarileri, yurtdışında yapılanan örgütün kirli ağını ifşaya başladı. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç, bir 'mahrem imam'ın Belçika'da kurduğu zincir restoranlarla kaçak FETÖ'cülerin parasını alıp köle gibi çalıştırdığını itiraf etti.

Önder Aytaç sosyal medya hesabından Belçika'da bir restoran zinciri kuran FETÖ'nün mahrem imamını ifşa etti. Aytaç, örgütün mahrem imamı olduğunu itiraf ettiği İsmail Yağlı adlı kişinin, bir tavuk restoran zinciri kurduğunu ve Avrupa'ya firar eden FETÖ'cülerin yüklü miktarda paralarını şube açma bahanesiyle dolandırdığını anlattı.

FİRARİLERE ŞİRKET TUZAĞI

FETÖ'cü Aytaç, paylaşımında "İsmail Yağlı'nın bu kadar hızlı büyüyebilmesinin temel kaynağı, leasing firması üzerinden yeni kurulan şirketlere 1 hafta içerisinde sağladığı 100 bin euro kredi imkanı oldu. Bu operasyonu gayri resmi ortağı İsmail Yürük yönetiyor. Bu sayede az parası olan yatırımcıları da kendi ağına düşürmeyi başardı. 2-3 kişinin toplam 100 bin euro parası var ancak. Şube açabilmek için 200 bin euro ödeme yapmaları gerekiyor. İsmail Yağlı bu kişilere 'şirketi kurun GRENKE üzerinden size 100 bin euro kredi çıkartalım' der. Kenarda köşede parası olan kişiler zaten kendi imkanlarıyla böyle bir kredi alamayacakları için hemen sevinçle düşerler bu tuzağa" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Hakan Şükür de 2022 yılında firar ettiği ABD'de örgüt üyeleri tarafından ticaret bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı. Yine FETÖ'cü Enes Kanter de yine 'örgüt abi'lerine 110 milyon dolar verdiğini kendisinin arabasının dahi olmadığını duyurmuştu.

"FIRALDAK iŞLERi SEVER"

Önder Aytaç, İsmail Yağlı'nın Türkiye'den firar eden çoğunluğu eski bürokrat FETÖ'cülerin elindeki paraları alıp dolandırmasının yanı sıra birçok örgüt üyesini de restoran zincirlerinde köle gibi çalıştırdığını öne sürdü. Aytaç, FETÖ'nün 'Avrupa imamı' Abdullah Aymaz'ın da dolandırıcılık olayına göz yumduğunu söyledi, "Abdullah Aymaz'ın da fırıldak işlere zaafı var" dedi. "

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