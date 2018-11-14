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Terör örgütünde “eşcinsellik” arttı

Yakalanan teröristlerin ifadelerine göre örgüt içinde eşcinselliğe eğilimin arttığı, bu eğilimleri zaten kuvvetli olan örgüt elebaşlarının da bunu kabullendiği ortaya çıktı.

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Güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde yakalanan Sorej kod adlı teröristin ifadesinde, Suriye Deyrizor’daki Leşger kod adlı terörist elebaşının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğu için örgüt içinde tutuklandığını, suçunu kabul eden teröristin 6 ay süren cezası sonrası tekrar eski konumunda faaliyetlerine devam ettiğini belirttiği öğrenildi. Rızgar kod adlı bir başka teröristin 2017’deki ifadesinde Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Fırat kod adlı teröristin eşcinsel olduğu için infaz edildiğini anlattığı ortaya çıkmıştı.
 
İfadelere göre, kadın ve erkek teröristler arasında geçtiğimiz yıldan beri yaşanan sürtüşmeler, kavgalar, kadın teröristlerin infazlarındaki artışlar ve zulümlere dayanamayarak meydana gelen kaçışların teröristlerin eşcinselliğe eğilimini artırdığı, bu eğilimleri zaten kuvvetli olduğu bilinen örgüt elebaşlarının da bunu kabullendiği ortaya çıktı. 
 

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