Terör örgütünde intiharlar ve kaçışlar hat safhada

Terörist, halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını, elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken, kaçak davrandıklarını ve daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını, belirttiği öğrenildi.

S.F., ayrıca, eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T. adlı diğer bir teröristin de kendisini astığına şahit olduğunu ifade etti.