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Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor

Terör örgütünden 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu teslim oldu

İHA11 Mart 2020 Çarşamba 20:10 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 20:13
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Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde 2’si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu teslim oldu.

Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin çalışması neticesinde; Nazlıcan Şahin kod adlı Gülbahar Öner, Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan isimli örgüt mensupları ikna yoluyla, Cotkar Zinar kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 60'a yükselmiştir. 

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