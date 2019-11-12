24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,773
  • 6,373
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edilerek SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'da teröristlerin hain tuzakların imha edilmeye devam ediyor.
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
 
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den "Bolivya'ya seyahat" uyarısı

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet

Vatandaşa iyi haber: e-Devlet'ten 600 yeni hizmet

Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı

Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı

TESK’ten bankalara POS bedeli tepkisi

TESK’ten bankalara POS bedeli tepkisi

9 yaşında elektrik mühendisi olacak

9 yaşında elektrik mühendisi olacak
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

Sofraların vazgeçilmezi! 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Sofraların vazgeçilmezi! 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA