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Güncel

Terör örgütünden kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütün PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

19 Şubat 2020 Çarşamba09:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:59

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

Batman'da 2 terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.

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