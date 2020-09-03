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Terör örgütünden Rasulayn'da sızma girişimi: SMO askerleri etkisiz hale getirdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından etkisiz hale getirildi.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 22:40
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YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde yer alan İnak el-Hava köyü yakınlarında SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızmaya çalıştı.

Bunun üzerine SMO askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Sızma girişimi engellenirken 4 terörist etkisiz hale getirildi.

SMO askerleri, çatışmaların ardından 1 kalaşnikof, 1 tanksavar ve mühimmatı, 3 sevk fişeği ve 2 kamuflaj şemsiyesi ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü mensupları, zaman zaman Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine sızmaya çalışıyor.

Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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