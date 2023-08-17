MSB'den kritik açıklama: Terör örgütü bitme noktasına geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son bir haftada 67, bu yıl içinde 1062 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulme son vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere ülke ve millete yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı düzenlenen operasyonların kesintisiz devam ettiğini belirten Aktürk, "Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 405'e ulaşmıştır." dedi.

Aktürk, başarıyla sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirildiğini söyleyerek, tespit edilen 3 depoda yaklaşık 100 bin AK-47 mühimmatı bulunduğunu kaydetti.

- SINIR GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliği tedbirlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde, geçtiğimiz bir hafta içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalananlardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 13'ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 931'e yükselmiş, yakalananlardan 245'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138 bin 11 olmuştur."

- SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİ

Aktürk, Suriye'de hayatın normalleşmesi, istikrarın bir an önce oluşturulması ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Somali gibi dost, kardeş ve müttefik ülkelerde Mehmetçiğin görevini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları dolayısıyla 12-16 Ağustos'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kınalıada korvetimiz, aynı zamanda halkın da ziyaretine açılmıştır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak eden TCG Gökçeada, USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu'na refakat ve Sage Wolverine tatbikatı kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS NORMANDY ile 'Personel Değişim Eğitimi' icra etmiştir."

- "BİR YIL SÜREYLE ÜLKEMİZ TARAFINDAN DEVRALINACAK"

Aktürk, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini hatırlatarak, "Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, eylül başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca KFOR komutanlığı ekim ayından itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır." bilgisini verdi.

- SAVUNMA SANAYİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi faaliyetlerinin kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda, Milli İmkanlarla Modern Denizaltı Torpidosu Tedariki (AKYA) Dönem-2 Projesi kapsamında 8 Ağustos'ta icra edilen 'AKYA Eğitim Torpidosu Atışı'nda, hedef platform olarak kullanılan su üstü unsurun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler başarıyla icra edilmiştir." bilgisini paylaştı.

- "18 ORMAN YANGINININ SÖNDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLANMIŞTIR"

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarının da ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü anlatan Albay Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güçle yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterlerle farklı bölgelerde çıkan 18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir." dedi.

- "ÇABALAR TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NIN YENİDEN AKTİF HALE GELMESİ YÖNÜNDE"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sonlanmasının ardından Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda mahsur kalan gemilerden birinin bugün boğazdan geçmek için ayrıldığına ilişkin haberler doğru mu? Bu gemi bir anlaşma üzerine mi limandan ayrıldı ve boğazdan geçecek?" sorusu üzerine, başarısı ve yararını ispatlayan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde bir yılda yaklaşık 33 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere sevk edildiğine dikkati çekti.

Çabalarının Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi yönünde olduğunu ve onun dışında bir çalışma bulunmadığını vurgulayan kaynaklar, "Diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk boğazlarına gelebilmesi. Türk boğazlarına kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesiyle ilgili bir sorun yok." diye konuştu.

- IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, "Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde sıkışmış durumda. Sıkışmış teröristlere yönelik yeni bir operasyon olabilir mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bizim terörle mücadelemiz sürekli bir mücadele. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan her yerde terörle mücadelemiz devam ediyor. Daha önce de ifade ettik, terör örgütü artık bitme noktasına geldi. Çok büyük kayıplar veriyor, çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda, mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Yeni bir operasyon değil ama operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkiyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, gerekli olan bütün tedbirler alınıyor."

Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi sosyal medya hesabının olmadığını ve paylaşımların Milli Savunma Bakanlığı hesaplarından yapıldığını anımsatarak, "Yaşar Güler" isimli sahte hesapla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu, mahkemenin erişim engeli kararı verdiğini belirtti.