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Terör örgütüne ağır darbe! Tunceli'de öldürülen teröristler bakın kim çıktı?

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

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Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

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