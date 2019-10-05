Terör örgütüne ağır darbe! Tunceli'de öldürülen teröristler bakın kim çıktı?
Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.
- AA
Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.
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