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Terör örgütüne bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

04 Ekim 2020 Pazar 00:01 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 00:15
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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