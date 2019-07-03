Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi