Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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