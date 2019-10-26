Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü halde bulundu

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Terör örgütüne bir darbe de yurt içinde... Toprağa gömülü mühimmat ve malzeme bulundu

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.

  • AA
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Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen terörle mücadele kapsamında, Küllü köyü kırsalında arama tarama çalışması yapıldı.

Çalışma sonucunda terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat, yaşamsal ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği öğrenildi.

 

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