Terör örgütüne darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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