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Terör örgütüne üye olma ve yardım sağlama suçundan 8 kişiye tutuklama

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya üye olma ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA02 Ekim 2020 Cuma 22:19 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 22:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK üyeliği ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK üyeliği suçundan M.E., N.Ş., M.Z.E., N.D., N.K., Z.T. ve E.İ. ile terör örgütüne yardım sağladığı belirlenen A.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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