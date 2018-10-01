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Terör örgütünün Erzurum-Bingöl hattındaki tepe sorumlularının tamamı öldürüldü

PKK’nın “Dersim sahası” olarak adlandırdığı Erzurum-Bingöl hattında tepe sorumlularının tamamı öldürüldü, çözülme hızlandı

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Terör örgütünün sözde "Dersim" ve "Orta saha" olarak adlandırdığı bölgede son 1 yılda faaliyet yürütüen tüm terör sorumluları öldürüldü. Dersim saha sorumlusu İsa Teres, yerine gönderilen Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, yerine gelen Musa Çetiner, yerine gönderilen İbrahim Çoban o isimler arasında yer aldı. Tunceli'ye bağlı faaliyet yürüten sözde Karadeniz eyalet sorumluları Mehmet Yakışır ile Barış Öner de öldürülünce PKK bölgeye saha sorumlusu gönderemez oldu. Örgütün bölgeye yeni terörist gönderemez hale geldiği belirlendi.
 
PANİK TELSİZE YANSIDI
 
Bu tespit örgütün telsiz konuşmalarına da yansıdı. Kandil'le 23 Eylül günü bağlantı kuran Şoreşger telsiz kodlu teröristin bölgeye sorumlu gönderilmediği takdirde kaçışların hız kazanacağını söylemesi de kayıtlara girdi. Teröritin kaçışların yaşanması halinde çorap söküğü gibi arkasının geleceğini şifresiz açık bir şekilde anlattığı belirlendi.
(Sabah)

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