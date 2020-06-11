Terör örgütünün sözde ''zindan'' yapılanmasına darbe

IHA 11 Haziran 2020 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:43

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. PKK/KCK terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanması ile ilgili sorumlu, üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahıslara yönelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Haziran Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.