16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütünün taciz atışlarına TSK unsurlarınca karşılık verildi

Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi. 

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Konyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Konyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

Terör örgütü taciz etti! TSK bomba yağdırdı

Terör örgütü taciz etti! TSK bomba yağdırdı

Bakanlıktan 'indirim' uyarısı! 'Mağdur olmayın'

Bakanlıktan 'indirim' uyarısı! 'Mağdur olmayın'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Rusya´da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

DAEŞ'e katılanların listesi ele geçirildi! 81 ülkeden isim var

DAEŞ'e katılanların listesi ele geçirildi! 81 ülkeden isim var

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA