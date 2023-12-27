İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3812
  • EURO
    32,4904
  • ALTIN
    1951.22
  • BIST100
    7241.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör paçavralarıyla sokaklara döküldüler... Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu, ses Avrupa'dan geldi
Güncel

Terör paçavralarıyla sokaklara döküldüler... Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu, ses Avrupa'dan geldi

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlediği operasyonlar Avrupa'yı rahatsız etti. Başta Almanya ve İsviçre gibi birçok ülkelerde terör destekçileri MİT ve TSK'nın operasyonlarından rahatsız olarak sokaklara çıktı. Terör destekçileri ellerinde terör paçavralarıyla protesto düzenledi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Terör paçavralarıyla sokaklara döküldüler... Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu, ses Avrupa'dan geldi
ABONE OL

Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ağır darbe indirdi. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından bölgede operasyonlar hız kesmeden devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in nokta operasyonları ile teröristlere ağır darbe indirildi.

Teröristlere ait karargah ve kaçış noktaları yerle bir edildi. Irak'ta çok sayıda üst düzey terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Dün, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla Suriye'de örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin üretildiği tesis imha edildi.

Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesis vurulurken, operasyonlara tepki Avrupa'dan geldi. Terör örgütüne hem para hem de mühimmat desteği sağlayan ülkeler arasında yer alan Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları sokağa indi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.