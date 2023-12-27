Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine ağır darbe indirdi. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından bölgede operasyonlar hız kesmeden devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in nokta operasyonları ile teröristlere ağır darbe indirildi.

Teröristlere ait karargah ve kaçış noktaları yerle bir edildi. Irak'ta çok sayıda üst düzey terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Dün, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla Suriye'de örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin üretildiği tesis imha edildi.

Suriye'nin Aynularab, Kamışlı ve Amude kentlerindeki 50'ye yakın tesis vurulurken, operasyonlara tepki Avrupa'dan geldi. Terör örgütüne hem para hem de mühimmat desteği sağlayan ülkeler arasında yer alan Almanya ve İsviçre'de PKK yandaşları sokağa indi.