Terör saldırılarına katılan da var, insanları dağa kaçıran da...

2013 yılında CHP, sözde tutuklu gazeteciler raporu hazırladı. "Dünya'nın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" başlıklı o raporda Mersin'deki polisevi saldırısının faili Dilşah Ercan da yer alıyor. Listede terörist Dilşah Ercan'ın yanı sıra sabıkalı başka isimler de çıktı. 2013'te CHP'li vekiller Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı rapora, 'tutuklu' denilerek terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen sözde gazeteci kılığındaki örgüt üyelerinin tümü konuldu.

İşte sözde tutuklu ve hükümlü gazeteciler ve yargılanma nedenleri;

Abdullah Çetin

DİHA Siirt Muhabiri KCK/PKK/DYG Diyarbakır D Tipi Cezaevi/DİYARBAKIR- KCK "Basın Konsey Üyesi", "KCK Basın Komitesi" üyesi, "KCK Kent Meclisi" üyesi gibi suçlamalarla yargılandığını belirtiyor. Çetin, dosyadaki 27 kişiden sadece biri (Kurtalan Belediye Meclis üyesi Ünal Bozyiğit) ile telefon bağlantısının tespit edildiğini; bu kişinin de hem iş arkadaşı hem de yakın arkadaşı olduğunu ifade ediyor. Yaptığı görüşmelerin yanı sıra 20 eyleme katıldığı ve bu eylemlerin organizatörlüğünü yaptığı iddiaları ile yargılandığını kaydediyor.

Ahmet Birsin Gün

TV Genel Yayın Koordinatörü, Diyarbakır D Tipi Cezaevi/DİYARBAKIR-KCK yöneticisi suçlamasından tutuklu. Azadiya Welat gazetesi ve Gün TV'de çalıştığı 2004-2009 yılları arasında bu kurumla ilgili yaptığı ödemelerin (reklam, kâğıt, ajans ödemelerivs.) "örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere gönderildiği" suçlamasının da iddianamede yer aldığını belirtiyor.

Ali Konar

Azadiya Welat Elazığ Temsilcisi, Adıyaman E Tipi Cezaevi/ ADIYAMAN-Gazete, 16 Ağustos 2016'da "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, örgütün yayın organı gibi hareket ettiği" gerekçesi ile geçici olarak kapatıldı.

Ayşe Oyman

Özgür Gündem Editörü. Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL-"silahlı KCK/PKK terör örgütü üyesi olmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından tutuklu yargılanıyor.

Bahar Kurt

Tavır Dergisi Sahibi Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Bahar Kurt'un DHKP/Cterör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile tutuklandıkları belirtildi.

Bayram Namaz

Atılım Yazarı, MLKP Edirne F Tipi Cezaevi/EDİRNE- İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride bulunan Marksist Leninist Komünist Parti (kısaca MLKP) 'li 'Baran Serhat' kod adlı terörist Bayram Namaz, 'anayasayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', düzmece olarak sonradan 'kanıtlar' suçlarından tutuklanmıştır. Aynı zamanda TKP'nin merkez yayın organı Atılım gazatesi yazarlarındandır.

Cengiz Doğan

Azadiya Welat, Mardin E Tipi Cezaevi/ MARDİN- PKK'nın şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Şırnak soruşturması kapsamında 20 Nisan 2009 tarihinde Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Cengiz Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde pankart astığı ve bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle 2 ayrı dava açıldı. İsnat edilen suç: Silahlı terör örgütüne (KCK) üye olma. "Mavi ve Kent" dergisinin yazıişleri müdürü olarak "örgüt propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Cengiz Kapmaz

Özgür Gündem Yazarı, Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi/ KOCAELİ- "Terör örgütünü övdüğü" gerekçesiyle Ceza Kanunu'nun (TCK) 215 ve 218 maddeleri uyarınca hapis istemiyle dava açıldı. Aynı zamanda hakkında kaleme aldığı iki haberde, "PKK örgütünü ve hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ı övdüğü" iddiasıyla 9,5 yıl ağır hapis istemiyle dava açıldı. "PKK'nın Millet Meclisine girmesine izin verin" başlıklı röportaj suçlu bulundu.

Davut Uçar

Etik Ajans Müdürü, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/ KOCAELİ- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak. (KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011′de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.)

Dilşah Ercan

Azadiya Welat, Aliağa Şakran Cezaevi/İZMİR- "Zozan" kodlu terörist Mersin Mezitli ilçesinde polis evine saldırı düzenleyen teröristlerden birisi. Saldırıda etkisiz hale getirildi. teröristin PKK-KCK'nın gençlik yapısı faaliyetinde bulunduğu örgütsel faaliyetlerden cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'de katıldığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca terörist metropollere eylem amaçlı gönderildiği istihbarat kayıtlarında yer almaktadır.

Doğan Karataştan

Yürüyüş Dergisi Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi- DHKP-C'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren örgütün eski finans sorumlularından Ceyhun Bay, yapılanma içerisindeki para akışıyla ilgili korkunç itiraflarda bulundu. Bay, CHP'li belediyelerden örgüt adına para tahsil ettiklerini anlattı.

Doğan Karataştan'ın örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İKOM (İhtiyaç komitesi) isimli yapılanmada aktif görev aldığını belirten Ceyhun Bay, şüpheli ile birlikte İstanbul'da CHP'ye ait birkaç belediyeden DHKP-C'nin konserleri için para aldıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından ileri derece hafıza kaybı sebebiyle affedilmişti.

Dilek Demiral

Özgür Gündem Eski Editörü Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- KCK üyesi. KCK basın davasında yargılandı.

Erdal Süsem

Eylül Hapishane Dergisi Editörü Hükümlü MLKP Edirne F Tipi Cezaevi/EDİRNE- TKPML-TİKO PKK terör örgütü üyesi olmak,21 Mart 2000 tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahla ateş açmak,H.B. isimli bir gazino sahibini silahla yaralamak ve örgüt adına haraç almak, nedenleriyle cezaevindedir.

Erol Zavar

Odak Dergisi YİM Hükümlü Direniş Hareketi Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi/ ANKARA- THKP/C örgütü üyeleri tarafından bir kişinin kaçırılıp örgüt evine götürülmesi eylemine katılmak, eylem sırasında tabanca ve sahte polis kimliği kullanmak, TEM Şubesinde görevli polismiş gibi davranmak, yasadışı silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni zorla değiştirmek suçlarından müebbet hapis cezası Yargıtay'ca onanmış ve kesinleşmiştir

Ertuş Bozkurt

DİHA Editörü Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak. KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011′de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.)

Fatih Özgür

Aydın Artı İvme Dergisi DHKP-C Edirne 1 Nolu F Tipi Cezaevi- Bilgi yok.

Fatma Koçak

DİHA YİM, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Bilgi yok.

18.Faysal Tunç DİHA Şırnak Muhabiri, Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi/ RİZE- PKK,Terör örgütünün silahlı dağ kadrosuna elaman kazandırmak için çalışmak ve bu kapsamda 18 yaşından küçük G.S.'nin örgüte katılımını organize etmek, Muş ilinde örgüt talimatı ve doktrini doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek, Örgüt kararlarını ve talimatlarını internet üzerinden örgüt üyeleri ile paylaşmak ve uygulamaya geçirmek suçlarından tutukludur.

Ferhat Arslan

DİHA Mersin Muhabiri, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi/ADANA- Tahliye edilmiştir.

Ferhat Çiftçi

Azadiya Welat G.Antep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi/ GAZİANTEP- Tehlikeli madde olan molotof kokteyli ve havai fişek bulundurmak ve kolluk güçlerine karşı kullanmak,

Füsun Erdoğan

Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/KOCAELİ- Yasadışı silahlı örgüt kurmak ve katılmak, MLKP üyesi.

Gamze Keşkek

Tavır Dergisi DHKP-C Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi - 18.01.2013 tarihinde polisin DHKP-C adını verdiği operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. 21.01.2013 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hamit Duman

(Dilbıhar) Azadiya Welat Yazarı, Erzurum E Tipi Cezaevi/ERZURUM (15 Şubat 2010′dan beri)- KCK(Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi (KCK/TM) Ağrı sorumlusudur.

Hasan Özgüneş

Azadiya Welat Yazarı Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi- TBMM 27. dönem Halkların Demokratik Partisi Şırnak milletvekilidir: terör örgütü elebaşının posterinin açılması ve lehine sloganların atıldığı basın açıklamasına katılmıştır.

Hatice Duman

Atılım Sahibi YİM MLKP Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/KOCAELİ- MLKP terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve A.A. adlı şahısla birlikte kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlar bulundurmak, Resmi belgede sahtecilik, (Başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullanmak) 31 Temmuz 2001 günü Kadıköy ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, Kalamış Marina'ya patlayıcı madde koymak,24 Ocak 2003 günü Eyüp ilçesi Rami Kuru Gıda Toptancılar Sitesinde bulunan Akbank Topçular Şubesinin silahlı soygunu, 17.03.2003 günü Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesinde A.K. ve H.K. adlı iki kişiye ait silahların yağmalanması, nedenleriyle tutukludur.

Hikmet Çiçek

Ulusal Kanal, Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi/İSTANBUL- Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif etmek, amacı dışında kullanmak, hile ile almak, çalmak

Hüseyin Deniz

Evrensel Muhabiri Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- KCK "Örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

Kamuran Sunbat

DİHA, Çukurova Eski Muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi- KCK, Antep H Tipi Cezaevi,Hükümlü-11 yıl 11 ay

Kenan Karavil

Radyo Dünya Yönetmeni, Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevi (11 Aralık 2009′dan beri)/B-18 Koğuşu/Hacılar KIRIKKALE- PKK terör örgütünün şehir yapılanması olan KCK'nın bölge sorumlusu olarak çalışmak, Adana ilinde gerçekleştirilen terör amaçlı eylemler ile yasadışı gösterileri organize etmek, PKK terör örgütünün silahlı dağ kadrosuna eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak, nedenleriyle cezaevindedir.

Kenan Kırkaya

DİHA Ankara Temsilcisi , Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- KCK basın komitesine üye olmak

Mazlum Özdemir

DİHA Diyarbakır Muhabiri, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- "Örgüt yöneticiliği"yle suçlanıyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi.

Mehmet Deniz

Yıldırım Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni, Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi/ İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Mehmet Emin

Yıldırım Azadiya Welat Genel Yayın Yönetmeni, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011'de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İddianame hazırlanmadı.

Mehmet Haberal

Kanal B İmtiyaz Sahibi, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Mehmet Yeşiltepe

11 Devrimci Hareket Yazarı , Tekirdağ Açık Cezaevi/TEKİRDAĞ

Miktat Algül

Mersin Mezitli FM/Ulus Gazetesi, T Tipi Kapalı Cezaevi A-16 /OSMANİYE- Suç işlemek amacıyla çete oluşturmak ve lideri olmak suçlarından tutuklanmıştır.

Murat İlhan

Azadiya Welat Diyarbakır Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi/DİYARBAKIR- Tutukluyken 2012 yılında Tokat T tipinde "APO'ya özgürlük" için açlık grevine katılmıştır.

Musa Kurt

Yürüyüş Dergisi Muhabiri - Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi/TEKİRDAĞ- Bilgi yok.

Mustafa Balbay

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Yargılanıyor Ergenekon Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi/İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Mustafa Gök

Emek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi(Şubat 2004′ten beri)/ ANKARA- DHKP-C örgütü üyesi olmak, Resmi belgede sahtecilik, (Başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullanmak) 2 Nisan 1992 tarihinde Akbank Eyüp Şubesinin silahlı soygunu, 18 Şubat 1992 tarihinde polis memuru Bülent Ustun ve bir bekçinin öldürülmesi, 18 Haziran 1992 tarihinde Kartal Tekel satış deposunun bombalanması, 16 Ekim 1991 tarihinde ANAP Pendik ilçe binasının bombalanması, 5 Nisan 1992 tarihinde dört polis memuru ile silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, 27 Mart 1991 tarihinde Ataköy'de bulunan bir helikopterin bombalanması, 7 Nisan 1992 tarihinde Alibeyköy Polis karakolunun bombalanması,19 Nisan 1992 tarihinde Atışalanı Ekipler Amirliğine yönelik silahlı saldırı nedenleriyle cezaevindedir.

Nahide Ermiş

Demokratik Modernite Yayın Kurulu Üyesi Yargılanıyor KCK/PKK/DYG Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik yönelik operasyon kapsamında tutuklandı

Nevin Erdemir

Özgür Gündem Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- "Örgüt yöneticiliği" ile suçlanıyor, yurtdışı seyahatleri, haberler ve gizli tanık ifadeler, Özgür Gündem'de çalışması, Özgür Gündem'e yönelik operasyonları protesto toplantısına katılması iddianamede suç delili olarak gösteriliyor.

Nilgün Yıldız

DİHA Muhabiri Mardin, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- 11 haberi ve "haberleriyle devleti halka zulüm yapan bir devlet gibi göstermek..."ten suçlanıyor. Bakırköy Kadın Cezaevinde.

Nurettin Fırat

Özgür Gündem Yazarı , Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak. KCK basın komitesi adına faaliyet yürütmek, gizli tanık açıklamaları da bu yöndedir.(KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011′de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.) Faili meçhul cinayetleri ve öldürülen gazetecileri konu alan iki belgesel filmi bulunan Nurettin Fırat, Kürt meselesi ve Şemdinli olayını anlatan kitapları ve Türkiye'de öldürülen gazetecileri ve faili meçhul cinayetleri konu alan iki kitabı bulunmaktadır. "KCK Basın Komitesi adına faaliyet yürüttüğü iddialarına Irak'a yaptığı ziyaretler (yaklaşık 15 kez) kanıt olarak gösterilmektedir ve gizli tanık açıklamaları da vardır.

Nuri Yeşil

Azadiya Welad Tunceli Temsilcisi, Elbistan E Tipi Cezaevi/KAHRAMANMARAŞ- Silahlı terör örgütüne üye olmak (PKK)

Ömer Çelik

DİHA Muhabiri-İstanbul, Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi/ KOCAELİ- Tahliye edilmiştir.

47.Ömer Faruk Çalışkan Özgür Halk YİM, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi- PKK terör örgütüne üye olmak, Örgütün silahlı dağ kadrosuna eleman kazandırmak için çalışmalar yapmak, bu amaçla S.A. isimli şahsı İstanbul ilinden Van iline götürmek, buradan Yüksekova'ya intikaline çalışmak, nedenleriyle cezaevindedir.

Özlem Ağuş

DİHA Muhabiri, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi/ADANA- KCK üyesi olmaktan suçlu bulunmuştur.

Ramazan Pekgöz

DİHA Editörü Diyarbakır. Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi/ KOCAELİ- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak. Günlük gazetesinde haber müdürlüğü yaptığı dönemde (2009) genel yayın yönetmeni Filiz Koçali ile birlikte kaleme aldıkları "Kandil izlenimleri" haberi kanıt olarak sunulmuş. Bununla ilgili daha önce yargılanıp aklandıklarını söyleyen Pekgöz, masa başında tutulan rapor ve notlarla çalıştığı gazetenin tüm rutin etkinliklerinin (gündem, manşet, değişiklik ve yayın toplantıları) kriminalize edilerek suç kapsamına alındığını iddia etmektedir.

Sadık Topaloğlu

DİHA Muhabiri-Urfa Yargılanıyor KCK/PKK/DYG Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011'de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Sadiye Eser

Evrensel Muhabiri, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi- Terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmıştır.

Sami Menteş

Yurt Gazetesi Muhabiri , Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi- Terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmıştır.

Sebahattin Sumeli

Özgür Halk Dergisi Editörü, Kandıra/Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi- Patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak, örgüt adına suç işlemek (PKK), örgüt üyeliği, sahte kimlik kullanma, örgüt propagandası yapmak, nedeniyle tutuklanmıştır.

Selahattin Aslan

Demokratik Modernite Editörü , Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi/KOCAELİ- Kobanê soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP PM üyesi Selahattin Aslan, tanık beyanları gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Semiha Alankuş

DİHA Editörü , Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmıştır.

56.Sevcan Atak Özgür Halk Editörü, Aliağa Şakran Cezaevi /İZMİR- PKK terör örgütüne yardım etmek ve örgütün silahlı dağ kadrosuna katılmak isteyen Z.K. adlı kişiye yardım etmek,Güvenlik takibinden kurtulmak için Z.K.'yı saklamak, nedenleriyle cezaevindedir.

Seyithan Akyüz

Azadiya Welad Adana Temsilcisi, İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi/HATAY- Terör örgütü propagandası yapmak (KCK, PKK,DYG) 12 yıl örgüt üyeliğinden ceza almıştır.

58.Sibel Güler Özgür Gündem Eski Editörü, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- KCK Basın" olarak bilinen soruşturma kapsamında 20 Aralık 2011'de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011'de "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Güler, 3 Mart 2014'te tahliye edildi. Aynı suçlama ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyor.

Sultan Şaman

HeviyaJine Editör, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi/BATMAN- PKK Üyesi, Serbest bırakılmıştır.

Şahabettin Demir

DİHA Van Muhabiri Hükümlü KCK/PKK/DYG Giresun E Tipi Cezaevi / D-3 Koğuşu / GİRESUN- Terörle Mücadele Kanunu'nu da göz önünde bulundurarak, 'silahlı örgüte üye olmak' ve 'patlayıcı maddeleri izinsiz olarak bulundurmak ve el değiştirmek' suçundan hapisle cezalandırılmasını kararlaştırıldı.

Şükrü Sak

Aydınlık Yol Dergisi Yayın Yönetmeni , Bolu F Tipi Cezaevi / B2-66 Koğuşu / BOLU- İsnat edilen suç: "İBDA/C'ye yardım" ve propaganda

Tayip Temel

DİHA Editörü ,Diyarbakır D Tipi Cezaevi/ DİYARBAKIR- Milletvekilidir.

Tuncay Özkan

Kanal Biz TV Sahibi, Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi/İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Turabi Kişin

Özgür Gündem Eski Editörü , Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi/ KOCAELİ- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak, PKK üst düzey yöneticileriyle toplantı yapmak , KCK'nin basın kolunda yer almaktadır.

Turhan Özlü

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevi/ İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Veysel Şahin

Tavır Dergisi İddianame Yok DHKP-C Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi- Tavır dergisinin yayın danışmanı, DHKP-C üyesi ve Grup Yorum davasında terör örgütü propagandası yaptığı iddialar arasında.

Yalçın Küçük

Oda TV İnternet Yazarı Yargılanıyor Ergenekon Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevi/ İSTANBUL- Serbest bırakılmıştır.

Yeliz Kılıç

Yürüyüş Dergisi , Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi- DHKP-C üst düzey yöneticisi olmak,silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanmıştır.

Yüksel Genç

Özgür Gündem Yazarı , Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Silahlı terör örgütü (KCK/PKK) yöneticisi olmak. (KCK operasyonu kapsamında 20 Aralık 2011′de gözaltına alındı. 24 Aralık 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.)

Zeynep Kuray

Birgün Gazetesi Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi/İSTANBUL- Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile yargılanmaktadır.

Zeynep Kuriş

DİHA Mersin Muhabiri , Karataş Kadın Cezaevi/ADANA- Görevi doğrultusunda yapmış olduğu haberlerin, "devletin ve hükümetin mahremiyetini deşifre edici olduğu" iddiasıyla tutuklandığını belirtmektedir. Yaptığı "haberlerin, haber yapmak için gittiği yerlerin, KCK üyesi oluşunu kanıtlar nitelikte olduğunun" iddia edildiğini ifade etmektedir.