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Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör saldırısı gerçekleştirecekleri belirlenen 2 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütünün Afganistan yapılanmasıyla bağlantılı olan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olarak nitelendirilen ve bu alanda eğitim veren Abu Maymuna kod isimli yabancı uyruklu K.Z.I'nın sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Paylaşımlarında "kafir" olarak gösterilen ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de hedef gösteren zanlının birlikte hareket ettiği yabancı uyruklu A.M ile Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'daki gibi bir terör saldırısı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bu şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 31 Aralık 2022'de Başakşehir'de durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 2 zanlının aracını, tekerlerine ateş ederek durdurdu. Yılbaşı günü eylem hazırlığında oldukları anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Z.I tutuklanırken, A.M'nin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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