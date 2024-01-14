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  • Terör saldırısı sonrası Erdoğan-Akşener görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti
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Terör saldırısı sonrası Erdoğan-Akşener görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in telefonda görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti.

14 Ocak 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Terör saldırısı sonrası Erdoğan-Akşener görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı görüşme CHP yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'i eleştirdi. Türkiye'nin ortak gündemi üzerinden Erdoğan'la görüşen Akşener'i hedef alan Kırıkkanat, "Meral Akşener'in de kimin bacısı olduğu ortaya çıktı. Kocaman bir hayal kırıklığısınız" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Akşener
  • terör saldırısı

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