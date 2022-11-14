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Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur'un arkadaşları: Şehit olarak vefat etmek istiyordu, hayaline kavuştu

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ı sınıf arkadaşı, 'Hep ileriye dair konuştuğumuzda kendisi şehit olarak vefat etmek istiyordu. Şu an hayaline kavuştu' dedi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur'un arkadaşları: Şehit olarak vefat etmek istiyordu, hayaline kavuştu
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Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencileri, Şirinevler Ulu Camii'nde Yağmur Uçar (15) için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sınıf arkadaşı Elif Ulusoy, Yağmur ile en son cuma günü ara tatiline çıkmadan önce konuştuğunu söyledi.

Yağmur'un çok çalışkan bir öğrenci olduğunu ve ders notlarının kendisinde bulunduğunu belirten Ulusoy, "Hep ileriye dair konuştuğumuzda kendisi öldüğünde şehit olmak, şehit olarak vefat etmek istiyordu. Şu an hayaline kavuştu açıkçası." dedi.

Haberi aldığında çok kötü olduğunu, inanamadığını ve isim benzerliği olabileceğini düşündüğünü dile getiren Ulusoy, "Sonra sınıf gruplarında gördük. Ulaşmaya çalıştık kendisine. Bu şekilde haberimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşlarından Ebrar Güllük de Yağmur Uçar'ın iyi kalpli, hayat dolu ve esprili olduğunu söyledi.

Acı haberi aldığında şaşırdığını ve uzun süre gözyaşı döktüğünü anlatan Güllük, "Biz Yağmur'la beraber 6'lı grubuz. Hep beraber çok iyi vakit geçiriyorduk. Espri yeteneği bayağı yüksekti, herkesi güldürebiliyordu." diye konuştu.

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