Terör sevici Atay, TBMM'de darbe çağrısına destek verdi
Barış Atay, sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tehdit içeren sözleri için, 'Altına imzamı atarım' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için imalı şekilde tehdit dolu sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılması, Barış Atay'ı rahatsız etti. Terör destekçisi Atay, darbe çağrısı yapan bu cümlelere "Altına imzamı atıyorum." ifadelerini kullanarak destek çıktı.
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