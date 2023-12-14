Terör destekçisi DEM Parti'ye koşan Özgür Özel'i köşeye sıkıştıracak 'PKK' sorusu

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan yazılı bir açıklama yaptı.

Gazi Lokman Aylar açıklamasında, Şehit Teğmen Eril Alperen Emir'in cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze töreninin ardından DEM Parti'yi ziyaret ederek yaklaşan seçimler öncesinde ittifak görüşmeleri yapmasına ilişkin, "Bu ziyaret, en basit ifadeyle ahlaksızdır, haysiyetsizliktir. Biz şehidimizi toprağa verirken, kazanmak için her yolu mübah gören, askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit edenlerle görüşme yapmak, mahalle yanarken saçını taramaktır. Aslında bu, Özgür Özel'in terör sevicisi olduğunun ilk göstergesi de değildir" dedi.

Fotoğraftaki: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar

Aylar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşan yerel seçimler öncesinde büyükşehirleri kaybedeceği endişesi ile sırtını dayadığı koltuğunu kaybetme korkusunun kendisini böyle şuursuz bir şekilde davranmaya ittiğini biliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyoruz: Şehidimizin cenazesine katıldığınız da şehit yakınlarımızın verdiği tepki yüreğinizi bir an olsun sızlatmadı mı? Gittiğiniz görüşmede şehidimiz hiç aklınıza gelmedi mi? İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma karşı çıkan HAMAS'ı terörist ilan eden Özgür Özel'e tüm şehit aileleri ve gaziler adına cevabını veremeyeceğini bildiğimiz bir soru soruyoruz. Askerimizi, polisimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?"