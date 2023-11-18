Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecridine karşı aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 50 kişi gözaltına alındı.



TERÖR SEVİCİLERDEN ALÇAK PROVOKASYON

Aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu grup, Yenişehir ilçesindeki HEDEP il binasından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi. İzinsiz yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmazken, aralarında bulunan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve çok sayıda milletvekili çembere alındı. HEDEP Milletvekilleri George Aslan, Zeki İrmez, Beritan Güneş, Adalet Kaya, Ceylan Akça, Newroz Uysal Sunay Caddesi'nde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi gerçekleştiren vekiller daha sonra Ofis semtindeki HEDEP il binasına doğru yürüdü.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Parkta polisle karşı karşıya gelen grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup içerisinde bulunan yaklaşık 50 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor.