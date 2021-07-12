İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2021 Pazartesi / 2 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Güncel

Terör sevicilerine hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:02
ABONE OL

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.Ç, O.E, B.M, M.K, E.T. ve A.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık F.Ç. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını, örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan F.Ç'yi 1 yıl 10 ay, O.E, B.M. ve M.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, sanık E.T'yi ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık A.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.