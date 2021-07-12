Terör sevicilerine hapis cezası

AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:02

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.Ç, O.E, B.M, M.K, E.T. ve A.D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık F.Ç. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını, örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan F.Ç'yi 1 yıl 10 ay, O.E, B.M. ve M.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, sanık E.T'yi ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık A.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.