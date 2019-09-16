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Terör sınırı zorluyor

ABD’nin binlerce tır silah desteği verdiği YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı. Halep’in Türkiye sınırındaki Çobanbey ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda can pazarı yaşandı.

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Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Halep’e bağlı Çobanbey ilçesindeki hastanenin otoparkında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Hastane ve çevresindeki binaların enkaza döndüğü saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar ilçedeki ve Kilis’teki hastanelere götürüldü. Büyük hasarın meydana geldiği hastanede enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Çobanbey genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği düşünülen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SURiYE’DEN IRAK’A ABD KONVOYU 

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye’den Irak’a giden ABD’nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. ABD’nin Suriye’den Irak’a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı tırlar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

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