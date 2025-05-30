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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli hakkında karar

İstanbul'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli hakkında karar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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