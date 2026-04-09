Terör soruşturması yalanıyla 2 milyonluk vurgun: Sahte savcı kıskıvrak yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan dolandırıcılık olayı, telefon üzerinden sahte polis ve savcı kimliğiyle yaşlı vatandaşları hedef alan şüphelilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı gün içinde iki farklı yaşlı kadını kandıran dolandırıcılar 2 milyon 140 bin liralık vurgun yaptı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüphelinin 40 sabıka kaydına sahip olduğu belirlendi.

TERÖR SORUŞTURMASI YALANIYLA 2 MİLYONLUK VURGUN

İstanbul Esenyurt'ta aynı gün içerisinde aradıkları iki yaşlı kadını, polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandıran şüpheliler, 2 milyon 140 bin liralık vurgun yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden R.A'yı gözaltına aldı.

Olay, 18 Mart Çarşamba günü Esenyurt'ta meydana geldi. İddialara göre 75 yaşındaki ev hanımı A.G.'yi arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, telefonunun diğer ucundaki A.G.'yi "Hakkınızda terör örgütü soruşturması var ancak biz sizin masum birisi olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden operasyon sırasında evinizde değerli ürün ziynet eşyası ve para var ise bize teslim etmeniz lazım. Operasyon sonrası o parayı tekrar size iade edeceğiz" diyerek kandırdı. Bu sözlere aldanan yaşlı kadın, telefonda konuştuğu kişinin yönlendirmesiyle evine gelen şüpheliye 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi. Şüpheli ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

AYNI GÜN İKİNCİ KURBAN: 76 YAŞINDAKİ KADINA SAHTE SAVCI TUZAĞI

Aynı şüpheli 18 Mart'ta bu kez 76 yaşındaki ev hanımı H.H.'yi arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. H.H. yine telefondaki şüphelinin yönlendirmesiyle evine gelen şahsa 140 bin lirayı teslim etti. İki yaşlı kadın bir süre sonra eve gelen çocukları vasıtasıyla dolandırıldığı anlayınca polise başvurdu.

40 SABIKA KAYITLI ŞÜPHELİ R.A. GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Evlere gidip ziynet eşyalarını ve parayı elden alan R.A. (25) gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.A.'nın 40 sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli R.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.