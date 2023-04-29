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Terör soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e çıktı

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 81 şüpheliden 22'si daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Terör soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e çıktı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 ilde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 81 zanlıdan 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 79 şüpheliden 22'si tutuklandı, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 51'e çıktı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 29'u tutuklanmış, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5'i de savcılık ifadesi sonrası salıverilmişti.

Tutuklananlar arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finansman sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alanlar, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün çocuğunu dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

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