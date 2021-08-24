İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4251
  • EURO
    9,8906
  • ALTIN
    487.785
  • BIST100
    1467.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
Güncel

Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı.

AA24 Ağustos 2021 Salı 10:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:01
ABONE OL

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.