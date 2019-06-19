Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8399
  • 6,5518
  • 252.532
  • 94.347
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör suçlarından yargılanan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.
 
Savunması içi söz verilen Demirtaş, 2012'de Bingöl'de yaptığı konuşması sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 23 nolu fezleke hakkında beyanda bulunacağını bildirdi.
 
Konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanması ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılması gerekçesiyle suçlandığını belirten Demirtaş, fezlekeyi hazırlayan savcı hakkında ilerleyen süreçte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında işlem yapıldığını söyledi.
 
Demirtaş, söz konusu konuşmasında, FETÖ elebaşını eleştiren sözlerinin de yer aldığını, savcının bu yüzden konuşma içeriğinin tamamının yer almadığı bir fezleke ile kendisine "kumpas" niteliğinde bir suçlama yönelttiğini ileri sürdü.
 
"Kürdistan" sözcüğünü kendi partisi dışındaki bazı siyasilerin de kullandığını hatırlatan Demirtaş, "Türkiye'nin bir bölgesinin adını söylemekle Türkiye bölünsün filan demiyoruz." diye konuştu.
 
Ara karar
 
Demirtaş'ın savunmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu.
 
Savcı, mevcut delil durumu ve Demirtaş'ın henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
 
Müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 ve 19'uncu fezlekeler hakkında ek bilirkişi raporu alınması talebinin kabulüne, sanık Demirtaş'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
 
Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek.

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harektı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Pençe Harektı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

ÖSYM'den YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş açıklama

ÖSYM'den YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş açıklama

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Başkan Erdoğan o ayrıntıyı hatırlattı: Mursi eceliyle ölmedi...

Başkan Erdoğan o ayrıntıyı hatırlattı: Mursi eceliyle ölmedi...

Lavrov: Kurtlardan korkuyorsan ormana girme

Lavrov: Kurtlardan korkuyorsan ormana girme

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA