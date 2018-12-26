Terör şüphelisi 'Reina' iddialarını kabul etmedi

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan ve Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evde parmak izi tespit edilen zanlı, bunun nasıl ve ne şekilde söz konusu adreste çıktığını bilmediğini ileri sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve iki gün önce tutuklanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G'nin ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli A.G, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki ve tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, Abdulkadir Marsharipov'un, Reina eğlence merkezine düzenlediği terör saldırısına ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını iddia etti.

Marsharipov'u tanımadığını ileri süren A.G, şunları kaydetti:

"Söz konusu şahsın Başakşehir’deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DEAŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye'ye geliş amacım İngiltere veya başka bir Avrupa ülkesine gitmekti. Türkiye'de herhangi bir saldırı yapmak amacım yoktu. Türkiye'de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

"Yılbaşında terör eylemi şüphesi"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yabancı terörist savaşçı" olduğu şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçen yıl ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve illegal yollardan Suriye'ye gittiği aktarılmıştı.

Şüphelinin kod adı kullandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verilmişti:

"Şüpheli A.G'den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde Çeçenistan ve Suriye’de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlere ilişkin silahlı fotoğrafları ve çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un, Başakşehir ilçesinde kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin, ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."