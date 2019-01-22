Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini anlattı

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i PKK/PYD teröründen temizlemesinin üzerinden 1 yıl geçti. Geçen yılda Türkiye bir yandan bölgeyi imar ederken, diğer yandan Suriye’de terör örgütlerinin temizlenmesi için hem yerelde hem uluslararası çalışmalar yaptı. Suriye için Almanya, Fransa, Rusya’yı İstanbul’da toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon diplomasisi yürüttü. İran ile sürekli yapılan görüşmeler sonrası gelinen noktada Afrin ve El Bab’ı ziyaret eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bölgeyle ilgili izlenimlerini 24 TV'de anlattı.

Afrin Meclisi Başkanı bir Kürt

Afrin’de bütün kesimlerle görüştüğünü söyleyen Ağar, bütün kesimlerde yüzlerin güldüğünü söyledi. Başta Arap olmak üzere YPG/PKK’ya biat etmeyenlerin bölgeden çıkarıldığını söyleyen Ağar, Türkiye’nin büyük bir gayetle Afrin’de model oluşturduğunu söyledi. Bunun önce Münbiç, sonra Fırat’ın doğusunda olmak üzere Suriye’nin kurtulması için önemli olduğunu söyleyen Ağar, Türkiye’nin yaşam alanlarını ayağa kaldırdığını söyledi.

Çocukların Afrin’de karne alırken yüzler gülüyordu

Suriye’nin imar edilmesinde Türkiye’nin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Ağar, bölgenin ayağa kalkınmasının bütün taraflar için faydalı olduğunu söyledi. Türkiye’nin ABD’ye rağmen bölgeye önemli bir güç yığdığını, bölgede PKK/PYD sonrası bunların yerini alacak yapıların oluşturulmasının gerektiğini belirten Ağar, Türkiye’ye sığınanların Suriye’de güvenli bir adaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Suriye’de son günlerde yaşanan 3 önemli gelişme

Bölgede pek çok projenin havada uçtuğunu belirten Ağar, çok uyanık olmamız gereken hızlı bir süreç yaşadığımızı söyledi. İsrail’in Suriye’de Kudüs Tugayları vurarak Kasım Süleymani'ye mesaj vermesinin önemli olduğunu belirten Ağar, ABD/PKK bölgesinde DEAŞ’ın yaptığı iddia edilen asimetrik saldırı ve Hama kuzeyinde İran yanlısı Esed güçleriyle-Rusya yanlısı Esed güçlerinin çarpışmasına dikkat çekti. Ağar, bu ortamda yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin çok önemli olduğunu söyledi

Suriye ve Esed

Esed’in bölgesi için sembolleşmiş bir isim olduğunu belirten Ağar, önemli olanın Suriye Anayasa’sının meşru bir şekilde yapılması olduğunu belirtirken, bundan sonra hür iradeli Suriyelilerce yapılacak bir seçim ile Esed yönetiminin kalamayacağını söyledi

Suriye’nin imarı

İmar konunun uzun bir süreç olduğunu belirten Ağar, PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesinin zaman alacağını söyledi. Suriye’nin geleceği açısından PKK/YPG’nin siyasi denkleme katılmaması gerektiğini söyleyen Ağar, İdlib meselesinin de tam çözülemediğini söyledi. İdlib’in ıslah edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Ağar, Suriyelilerin radikalizmden kurtarılması gerektiğini söyledi. İdlib ve Fırat’ın doğusunun çözülmeden siyasi sürece ve imara geçilemeyeceğini belirten Ağar, bölgeden göç ettirme üzerine başka oyunlar da olduğunu söyledi.

Afrin'de dikkat çeken yazı

Türkiye'nin Afrin'de kurduğu Şehit Murat Ertekin Özel Harekat Karargahının girişinde "Vefası olmayanın, bekası olmaz" yazmaktadır