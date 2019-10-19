22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, 'DEAŞ'lıların bir hapishaneden kaçma girişimlerinin' yer aldığı eylülde kaydedilmiş görüntüleri, harekat sırasında yaşanmış gibi çarpıtmaya çalıştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, "hapisten kaçan DEAŞ mensupları" görüntüleriyle devam etti.

YPG/PKK'ya yakın bir hesap, DEAŞ'lı tutukluların kaçmaya çalışırken görüldüğü güvenlik kamerası kaydını, "Türk Ordusu'nun harekat sırasında DEAŞ tutuklularını serbest bıraktı" yalanıyla servis etmeye çalıştı. Ancak aynı görüntünün, ABD'li bir televizyon kanalınca eylülde bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Haberdeki muhabiri bilgilendiren hapishane gardiyanı, söz konusu görüntülerin, DEAŞ mensuplarının 13 Eylül'de kaçmaya çalıştıkları sırada güvenlik kamerasınca çekildiğini paylaştı.

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar: Dünya da bu namertlerin gerçek yüzlerini görmeli

Bakan Akar: Dünya da bu namertlerin gerçek yüzlerini görmeli

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

21 yaşında ilk kez kendini gördü

21 yaşında ilk kez kendini gördü

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

İstanbul sise büründü

İstanbul sise büründü

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

Vefatının üzerinden 16 yıl geçti

Vefatının üzerinden 16 yıl geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA