Terör yuvalarına Pençe darbesi! Bomba yağdı
Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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