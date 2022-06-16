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Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! Türkiye bir kez daha haklı çıktı

Teröre desteği kesip NATO'ya girmek için Türkiye'ye defalarca söz veren terör destekçisi İsveç yeni bir skandala imza attı. Terör ile bağlantısını devam ettiren İsveç başkent Stockholm'deki sembol binalara propaganda yaparak terör örgütü PKK'nın görüntülerini yansıttı.

16 Haziran 2022 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK PROPAGANDASI YAPILDI

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

TÜRKİYE REDDETMİŞTİ

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

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