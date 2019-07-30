Terörden Arananlar Listesi'nden 10 günde 10 terörist eksildi

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK'ya yönelik mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Ağrı kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki operasyonlara hız verdi.

Şehir merkezi ve kırsal demeden PKK'lı teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, temmuz ayında da terör örgütü PKK/KCK'ya göz açtırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca 19-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, PKK/KCK ve MLPK'li teröristlerinde aralarında bulunduğu 7'si etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 2 terörist teslim olurken bir terörist ise güvenlik güçlerince sağ yakalandı.

- BAŞINA KONULAN ÖDÜLLERİN TOPLAMI 6 MİLYON LİRA

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin, "Terörden Arananlar Listesi"nde "mavi kategori"de 1,5 milyon lira ödülle yer alan "Seydo" kod adlı Taylan Kutlar ile sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, "turuncu kategori"de 600 bin lira ödülle aranan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu "Sorhin Eruh" kod adlı Meryem Aksu ile "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Ayrıca, "gri kategori"de 300 bin lira ödülle yer alan "Pirdoğan" kod adlı Hıdır Çallı, sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın ve sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök de etkisiz hale getirildi.

"Gri kategori"de yer alan "Şevger" kod adlı Muhammet Fadullah Kamış ise güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Şırnak ve Van'da "gri kategori"de aranan iki terörist ise güvenlik güçlerinin çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu.

Bu teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı 6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST ÇOCUK KATİLİ ÇIKTI

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan, 11 Nisan 2015'te Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine yönelik saldırıya, 8 Eylül 2015'te Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya, 9 Temmuz 2016'da Tendürek Dağı'nda 1 çocuğun ölümü ve 1 çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olayına, 29-30 Ağustos 2016'da Tendürek Dağı'nda 12 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı'ndaki Karakuş Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırıya, 6 Ekim 2016'da Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırıya katıldığı belirlendi.

Terörist Arslan'ın ayrıca 24 Mayıs 2017'de Doğubayazıt-Çaldıran D-975-03 karayolunun Tendürek Dağı kesiminde 17 tır ve 2 binek aracın yakılması eylemine katıldığı da tespit edildi.

- BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan terörist Muhammet Fadullah Kamış'ın AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi. Terörist Kamış, ilk sorgusunda, Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük cinayetini işlediğini itiraf etti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.