Terörden arındırılan Herekol Dağı eteklerinde 'tatlı' hasat

AA 06 Ekim 2020 Salı 15:02 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 15:02

Organik yöntemlerle bal üretimi için yılın büyük bölümünü ailelerinden uzakta, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla huzurun sağlandığı 2 bin rakımlı yayladaki çardakta geçiren arıcıların yüzü, verimli hasatla gülüyor.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nezir Çetin, Türk Patent ve Marka Kurumundan 17 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balında yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Şirvan ve Pervari'de 300 kovanı olduğunu belirten Çetin, "Geçen yıl 200 fenni kovandan 900 kilogram, 100 kara kovandan ise 600 kilogram bal elde ettim. Bu yıl da iyi verim bekliyorum. Benim gibi diğer arıcılar da iyi bir rekolte bekliyor." dedi.

Üreticilerden Mehmet Salih Kadaş, yaylada 200'ün üzerinde kovanı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pervari'nin 2 bin rakımlı Çemikare Yaylası'nda bal üretiyoruz. Fenni kovanın hasadına başladık. Yaylada bitki örtüsünün zengin olması arıcıların ilgisini çekiyor, arıcılara kaliteli üretim imkanı sağlıyor. Yaylada ürettiğimiz balları Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerine satıyoruz."

- İRAN BALI UYARISI

İran'dan getirilen balın "Pervari balı" etiketiyle satıldığı uyarısında bulunan Kadaş, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Üretici Sırrı Ulu da yaylanın zengin florasının gezginci arıcıların da ilgisini çektiğine işaret ederek, "Burada Türkiye'de nadir bulunan bitkiler mevcut. Bu da arıcıların ilgisini çekiyor. Yaylanın bir özelliği de şehirde sıcaklık 40 derece iken burada 20 ile 22 derece arasında olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bahattin Kadaş da ilçe merkezine 100 kilometre uzaklıktaki yaylada huzur içerisinde yaşadığını anlattı.

Yaylada 1200'ün üzerinde kovan bulunduğuna dikkati çeken Kadaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 aydır ailemizden uzakta çardaklarda yatıyoruz. Hasat dönemiyle balları toplayarak yayladan evlerimizin yolunu tutacağız. Emeğimizin karşılığını alıp ailelerimize kavuşacağımızdan şimdiden çok mutluyuz. Bu yıl da rekoltenin iyi olması tüm üreticilerin yüzünü güldürüyor. Allah devletimize zeval vermesin, bölgede artık huzur var. Biz de güvenli bir şekilde burada kalıyoruz."

Siirt Üniversitesi öğrencisi Yusuf Aydar da pandemi döneminde uzaktan eğitim aldığı için boş zamanlarını fırsat bilerek yaylada babasına yardım ettiğini söyledi.

