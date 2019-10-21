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Terörden arındırılan Resulayn'a 50 araçla Suriye Milli Ordusu birlikleri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn'a, yaklaşık 50 araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri sevk edildi. Askerlerin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.

  • DHA
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Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 20.00'de sona eriyor. ABD ile mutabakat çerçevesinde, Resulayn'da sıkıştırılıp, kuşatmaya alınan YPG/PKK'lıların, çatışmalarda ölen ve yaralanan örgüt mensuplarını alıp, Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediliyor. Yaralı teröristler, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkarılıp, Kamışlı kentine götürüldü.
 
Öte yandan Resulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısının, harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket ettiği ve Haseke'de geçici olarak barınmaya başladığı kaydedildi. Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak, Haseke'ye göç ettiğini duyurdu. Yaklaşık 1000 YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Resulayn'da, şu an sivil nüfus barınmadığı ilçenin kontörlünün, TSK ve SMO denetimine geçtiği öğrenildi. Kentte denetimi sağlayan SMO güçleri, Ceylanpınar'a yakın gümrük kapısı yakınlarında, gece saatlerinde havaya ateş açarak, sevinç gösterisinde bulundu. Bu sabah ise Resulayn'a 50 araçlık takviye SMO gücü, sevk edildi. Ellerinde Türk ve SMO bayraklarıyla tekbir getiren SMO askerleri, Resulayn'a giriş yaptı. SMO askerlerinin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi. 
 
Öte yandan sessizliğin hakim olduğu Resulayn'da, teröristlerin yerleşim alanlarındaki mayın ve bombalı tuzaklamalarına karşı ev ve tünellerde arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceylanpınar'da ise bölge sakinleri, günlük hayatlarına devam ediyor. 

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