Terörden temizlendi çiftçilik canlandı 

Hakkari'nin Derecik İlçesinde terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar, terörden temizlenen bölgede devletten aldıkları desteklerle tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Irak sınırındaki Balkaya Dağları ve çevresinin teröristlerden temizlenmesiyle köylerine dönen vatandaşlar, terörün ellerinden aldığı huzura yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

DEVLET DESTEĞİ

Huzur ve güven ortamının sağlandığı köylerinde yeni bir yaşam sürdürmeye başlayan vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerle hem sebze ve meyve yetiştiriyor hem de hayvancılığı geliştiriyor. Vatandaşlar ayrıca şifalı otlara, zengin floraya sahip bakir bölgelerde arıcılık yaparak, kaliteli bal üretiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bölgelerden biri olan Derecik’te vatandaşlara önemli destekler sağladı. 3 yılda 428 çiftçiye 29 bin 990 anaç koyun ve keçi, 141 çiftçiye 15 bin 33 arılı kovan, 14 aileye bin 400 hindi, 200 aileye 8 bin 500 meyve fidanı, 558 çiftçiye mazot ve gübre ve 6 çiftçiye de 84 büyük baş hayvan desteğinde bulunan İl Müdürlüğü, bu sayede köylerine dönen çiftçilerin tarım ve hayvancılık yapmasının önünü açtı.Derecik’e bağlı Koçyiğit köyünden 1992’de göç etmek zorunda kaldıklarını belirten Serdar Çetintaş, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle 2 yıl önce köylerine gelerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını anlattı.

HUZURUMUZ YERİNDE

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı arılı kovan desteği sayesinde arıcılık yapmaya başladığını anlatan Çetintaş, şöyle konuştu: “İnşallah daha güzel şeyler olacak. Devletimizin desteği ile yeni evler yapacağız. Burada 2 senedir elhamdülillah güvenlik var. Rahat rahat geliyoruz. Köylüler bahçelerini ekiyor. Hayvanlarını getirerek buralarda besliyorlar. Artık huzurumuz yerinde. Yıllardır uzak kaldığımız köylerimize kavuştuğumuz için mutluyuz.” Uzun süre tarım ve hayvancılık yapamadıklarını dile getiren Hüseyin Çakmak ‘’Güvenliğin sağlanmasıyla huzur oldu. Buralara dönerek arazilerimizi ekiyoruz. Bazı akrabalarımız hayvancılıkla uğraşıyor. Bazıları arıcılık yapıyor. Devletimiz destek sağladıktan sonra bunlar gerçekleşti. Allah razı olsun” dedi.